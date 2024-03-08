АвтоВАЗ отзовет для ремонта внедорожники Lada Niva Legend

АвтоВАЗ принял решение об отзыве для проведения ремонтных работ нескольких внедорожников Lada Niva Legend. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Внедорожники проверят на непровар точек сварки двери задка под пластиковой обивкой. В случае обнаружения дефекта специалисты проведут ремонт. Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель GAC представил на тюнинг-шоу в Шэнчжэне кабриолет, который сделан из седана Trumpchi Empow R. О том, пойдет ли новый кабриолет GAC в производство, пока неизвестно. Кроме того, в США представили новый кроссовер Rivian R2, который будет доступен с одним, двумя или тремя электромоторами. На домашнем рынке автомобиль будет стоить $45 000.

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Нафиса Миннехузина