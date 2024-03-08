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АвтоВАЗ отзовет для ремонта внедорожники Lada Niva Legend

22:30, 08.03.2024

АвтоВАЗ принял решение об отзыве для проведения ремонтных работ нескольких внедорожников Lada Niva Legend. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Внедорожники проверят на непровар точек сварки двери задка под пластиковой обивкой. В случае обнаружения дефекта специалисты проведут ремонт. Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель GAC представил на тюнинг-шоу в Шэнчжэне кабриолет, который сделан из седана Trumpchi Empow R. О том, пойдет ли новый кабриолет GAC в производство, пока неизвестно. Кроме того, в США представили новый кроссовер Rivian R2, который будет доступен с одним, двумя или тремя электромоторами. На домашнем рынке автомобиль будет стоить $45 000.

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