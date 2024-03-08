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В Казани задержан водитель, лишенный прав

16:27, 08.03.2024

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани задержали автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 39-летний уроженец Татарстана, ранее лишенный водительских прав. Водителя заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Проверка по базам данных показала, что он неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Двенадцать раз водителя привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, его водительский стаж составляет 15 лет.

На нарушителя были составлены административные материалы:

  • по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения);
  • по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторно управлял ТС будучи лишенным управления ТС).

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Нафиса Миннехузина
АвтоПроисшествия Татарстан
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