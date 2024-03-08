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«Ак Барс» назвал состав на пятый матч с «Автомобилистом»

16:05, 08.03.2024
«Ак Барс» назвал состав на пятый матч с «Автомобилистом»
Фото: Исаков Олег

Казанский «Ак Барс» назвал состав на пятый матч в серии с екатеринбургским «Автомобилистом».

На матч выйдут следующие звенья:

  • вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Александр Радулов (к) — Илья Сафонов — Дмитрий Яшкин;
  • Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
  • Алексей Марченко — Никита Лямкин, Евгений Свечников — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Семен Терехов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Матч между командами в рамках пятой встречи серии плей-офф КХЛ пройдет в 17.00 на льду «Татнефть Арены»

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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