«Ак Барс» назвал состав на пятый матч с «Автомобилистом»
Казанский «Ак Барс» назвал состав на пятый матч в серии с екатеринбургским «Автомобилистом».
На матч выйдут следующие звенья:
- вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Александр Радулов (к) — Илья Сафонов — Дмитрий Яшкин;
- Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
- Алексей Марченко — Никита Лямкин, Евгений Свечников — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Семен Терехов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
Матч между командами в рамках пятой встречи серии плей-офф КХЛ пройдет в 17.00 на льду «Татнефть Арены»
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