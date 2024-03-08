Таможня Финляндии определит судьбу автомобилей из России после 16 марта

Руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит рассказал агентству STT, что в Финляндии нет информации о точном количестве автомобилей из России, находящихся в стране, и что за ними «никто не будет гоняться».

Сами Ракшит также отметил, что судьба каждого автомобиля будет решаться в частном порядке после 16 марта.

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Нафиса Миннехузина