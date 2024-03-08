13 нетрезвых водителей поймали за ночь сотрудники ГИБДД в Казани

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшую ночь выявили в Казани 13 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще восемь человек отказались пройти освидетельствование.

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы. Их автомобили были помещены на специализированную стоянку.



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Нафиса Миннехузина