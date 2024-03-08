Муниципальные парковки в Казани будут бесплатными в честь Международного женского дня

Жители и гости Казани в честь празднования Международного женского дня смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками, расположенными вдоль улично-дорожной сети. Такое решение было принято в связи с праздником и предстоящими выходными.

Дни бесплатной работы муниципальных парковок определены постановлением исполкома города, которое было опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования в январе.

Кроме того, по субботам и воскресеньям, а также в будние дни с 19:00 до 8.00 парковками также можно воспользоваться бесплатно.

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Нафиса Миннехузина