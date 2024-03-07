Нефть марки Brent упала ниже $82 за баррель, рынок акций США растет

Цены на нефть корректируются после роста накануне. К 18.12 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на Brent понизилась на 0,51% и составила $82,54 за баррель. Цена фьючерсов на WTI снизилась на 0,73% и достигла $78,55 за баррель.

На 17.44 по московскому времени индекс Dow Jones увеличился на 0,49% и составил 38 849,65 пункта. Лидером роста в индексе являются акции American Express, которые дорожают на 2,7%. Значение S&P 500 увеличилось на 0,61%, а Nasdaq — на 0,69%.

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