Названы популярные схемы мошенничества перед 8 Марта

В преддверии праздников активизируются мошенники. Их цель — охватить как можно больше людей разных полов и возрастов для получения выгоды. Об этом сообщает «Газета.ru».

По словам эксперта по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталия Фомина, мошенники могут использовать контекстную рекламу для продвижения фишинговых страниц. Еще одна популярная схема связана с доставкой цветов и сладких подарков на дом. Мошенник может располагать данными о предпочтениях пользователя, собранными из открытых источников или купленных в даркнете баз. Он может демонстрировать пользователю соответствующую рекламу.

Также злоумышленники могут применять искусственный интеллект и создавать подделки сайтов незадолго до праздников. Чтобы избежать мошенничества, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности.

Фомин рекомендует проанализировать рыночную стоимость интересующего товара, так как маржинальность многих товаров сейчас невысока. Также он советует не сообщать реквизиты банковской карты по телефону и не вводить данные, которые не связаны с покупкой. Если на странице с товаром установлен счетчик, сообщающий, что предложение по акционной цене якобы закончится через 30 минут, следует отказаться от покупки.

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Разиль Самигуллин