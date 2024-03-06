В Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки
С 16 марта по 28 апреля в столице Татарстана будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 15 площадках города по субботам с 6.00 до 13.00, сообщает мэрия Казани.
Площадки проведения ярмарок расположены во всех районах города. В жилом районе «Салават купере» будет работать ярмарка на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, улица Садовая, 9.
На улице Беломорской торговля будет вестись по воскресеньям. Связано это с тем, что на этой территории работает рынок, где в последний день недели также торгуют сельхозпродукцией. Таким образом, обе ярмарки будут проводиться в один день — по воскресеньям.
- Авиастроительный район:
- Ленинградская, 27,
- Дементьева, 7.
- Ленинградская, 27,
- Вахитовский район:
- Татарстан, 53,
- Чехова, 2.
- Кировский район:
- Краснококшайская, 150/2,
- Революционная, 12,
- Батыршина, 12.
- Ново-Савиновский район:
- Лаврентьева, 10,
- Х. Ямашева, 71а.
- Приволжский район:
- Р. Зорге, 66,
- Ю. Фучика, 72.
- Советский район:
- Аграрная, 2,
- Липатова, 7.
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