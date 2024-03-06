В Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки

С 16 марта по 28 апреля в столице Татарстана будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 15 площадках города по субботам с 6.00 до 13.00, сообщает мэрия Казани.

Площадки проведения ярмарок расположены во всех районах города. В жилом районе «Салават купере» будет работать ярмарка на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, улица Садовая, 9.

На улице Беломорской торговля будет вестись по воскресеньям. Связано это с тем, что на этой территории работает рынок, где в последний день недели также торгуют сельхозпродукцией. Таким образом, обе ярмарки будут проводиться в один день — по воскресеньям.

Авиастроительный район: Ленинградская, 27,

Дементьева, 7.

Вахитовский район: Татарстан, 53, Чехова, 2.

Кировский район: Краснококшайская, 150/2, Революционная, 12, Батыршина, 12.

Ново-Савиновский район: Лаврентьева, 10, Х. Ямашева, 71а.

Приволжский район: Р. Зорге, 66, Ю. Фучика, 72.

Советский район: Аграрная, 2, Липатова, 7.



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Артем Гафаров