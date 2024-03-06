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В Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки

19:41, 06.03.2024

С 16 марта по 28 апреля в столице Татарстана будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 15 площадках города по субботам с 6.00 до 13.00, сообщает мэрия Казани.

Площадки проведения ярмарок расположены во всех районах города. В жилом районе «Салават купере» будет работать ярмарка на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, улица Садовая, 9.

На улице Беломорской торговля будет вестись по воскресеньям. Связано это с тем, что на этой территории работает рынок, где в последний день недели также торгуют сельхозпродукцией. Таким образом, обе ярмарки будут проводиться в один день — по воскресеньям.

  • Авиастроительный район:
    • Ленинградская, 27,
    • Дементьева, 7.
  • Вахитовский район:
    • Татарстан, 53,
    • Чехова, 2.
  • Кировский район:
    • Краснококшайская, 150/2,
    • Революционная, 12,
    • Батыршина, 12.
  • Ново-Савиновский район:
    • Лаврентьева, 10,
    • Х. Ямашева, 71а.
  • Приволжский район:
    • Р. Зорге, 66,
    • Ю. Фучика, 72.
  • Советский район:
    • Аграрная, 2,
    • Липатова, 7.

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Артем Гафаров
Бизнес Татарстан
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