В Татарстане зафиксирован рост числа самозанятых

По данным Федеральной налоговой службы, в Татарстане на конец февраля 2023 года было зарегистрировано 316,8 тысячи самозанятых — это на 29,5% больше, чем в прошлом году. За два года их число увеличилось на 76%. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству самозанятых. На втором месте — Самарская область (222,7 тысячи человек), на третьем — Республика Башкортостан (199,8 тысячи).

В целом по Приволжскому федеральному округу количество самозанятых выросло на 41% и составило 1,6 миллиона человек. В Казани зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых.

Эксперимент по внедрению особого налогового режима «самозанятость» начался в 2019 году в нескольких регионах, а сейчас действует по всей стране. Ставка налога составляет от 4% (для доходов от физлиц) до 6% (для доходов от юрлиц).

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Нафиса Миннехузина