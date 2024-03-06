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В Казани в честь Рамадана снова будет ходить бесплатный автобус по маршруту №30

17:45, 06.03.2024

11 марта в Казани запустят бесплатный автобус по 30-му маршруту. Акцию запускают в честь начала священного месяца Рамадан.

Автобус можно будет узнать по баннерам и шарам. В прошлый раз казанцы оценили акцию, поэтому ее решили повторить и в этом году.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоАвто Татарстан
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