В Татарстане пенсию по старости теперь можно оформить проактивно

Большинство пенсий по старости в Республике Татарстан сегодня назначаются по одному заявлению на портале госуслуг. Это стало возможным благодаря информационной системе соцфонда, в которой учитываются ключевые сведения о трудовой деятельности граждан.

Для назначения страховой пенсии в таком формате важно, чтобы лицевой счет гражданина содержал сведения обо всех периодах работы, о страховых взносах, стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах. Если все данные указаны верно, пенсия может быть назначена без дополнительных документов.

Если в сведениях о работе есть пропуски, можно подать заявление о корректировке лицевого счета, приложив подтверждающие стаж и заработок документы.

— Если лицевой счет содержит все необходимые сведения, а гражданин дал согласие на назначение пенсии в автоматическом режиме, решение о назначении страховой пенсии по старости будет сформировано в течение трех часов после подачи заявления, — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Напомним, что в 2024 году страховая пенсия по старости назначается женщинам с 58 лет и мужчинам с 63 лет, если у них есть 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионного балла.

Нафиса Миннехузина