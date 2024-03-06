В Казани определили места проведения двух ярмарок

Согласно постановлению исполнительного комитета Казани, в городе проведут две сезонные тематические ярмарки. Одна из них будет специализированной и продлится с 11 по 23 июня на улице Петербургской в Вахитовском районе. На ней будет доступно до 100 мест, а ее площадь составит 3 450 квадратных метров.

Другая ярмарка будет универсальной и будет работать ежедневно на территории Центрального стадиона в Вахитовском районе города. Количество мест на ней ограничено пятью, а площадь составит 750 квадратных метров.

Постановление уже опубликовано на официальном портале органов местного самоуправления Казани.

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Нафиса Миннехузина