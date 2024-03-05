Массовый сбой крупнейших сайтов вызвало повреждение интернет-кабелей в Красном море

Масштабный сбой крупнейших сайтов была вызвана масштабной атакой на интернет кабеля в Красном море. По итогу это затронуло 25% трафика. Данная сеть связывала между собой Азию, Европу и Африку. Об этом сообщил гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.

Стало известно, что хуситы порезали четыре подводных кабеля, чем и вызвали масштабные сбои крупнейших сайтов, среди которых Youtube, Google, Facebook*, Instagram*.

Ранее сообщалось, что Пользователи по всей России сообщают о глобальном сбое мессенджеров и крупных сайтов.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.

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Разиль Самигуллин