Пользователи по всей России сообщают о глобальном сбое YouTube, WhatsApp*, Twitter

Пользователи YouTube, WhatsApp*, Instagram**, Twitter и других сервисов сообщают о проблемах в работе приложений. Массовый сбой наблюдается и у множества крупных компаний, включая сервисы Google и Amazon Web Services. Причины на данный момент уточняются.

Также стало известно, что аналогичные сбои произошли и в США. В Америке рухнули десятки сервисов, в том числе мобильные операторы.

* Принадлежит Meta, запрещенной в России организации.

** Запрещенная в России соцсеть.

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Разиль Самигуллин