41% казанцев проголосовали бы за своего нынешнего руководителя

По данным опроса премии Team Awards, 44% сотрудников из Казани считают, что в настоящее время их руководителю нет замены. При этом 39% опрошенных отмечают, что в их компании существует негласный лидер.

Треть респондентов из Казани уверены, что их нынешний руководитель соответствует критериям идеального начальника на 20—40%. Еще у четверти опрошенных действующий руководитель оказался ближе к идеалу и соответствует ему на 40—60%.

Сотрудники из Казани описали идеального руководителя как прогрессивного и современного человека (38%), ведущего здоровый образ жизни (26%) и открытого к общению с коллегами (15%).

Большинство опрошенных отметили, что идеальный руководитель должен соблюдать баланс в общении с подчиненными. При этом управленцам важно быть вовлеченными в работу своих сотрудников, обсуждать карьерные перспективы и принимать обратную связь.

Также большинство опрошенных отметили, что идеальный руководитель — это сотрудник, который делает свою работу наравне с остальными. Треть сотрудников из Казани отметили, что руководитель должен опрятно выглядеть.

Интересно, что сотрудники из Казани категорически не приемлют, когда руководитель угрожает им лишением заработной платы (31%), повышает голос на подчиненных (27%) или не берет на себя ответственность (24%).

Опрос проводился в конце февраля — начале марта 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1 260 россиян, официально трудоустроенных по ТК РФ, офисных сотрудников компаний среднего и малого бизнеса. География — РФ, города с населением от 500 тысяч человек.



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Нафиса Миннехузина