В России предложили ввести запрет на продажу сигарет беременным и взрослым с детьми

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам, которые имеют детей. Об этом сообщает издание RT.

В обращении автор напомнил о многочисленных законах и правовых актах, принятых в последнее десятилетие с целью снижения табакокурения и защиты граждан, особенно несовершеннолетних, от воздействия табачного дыма. Он также отметил, что сегодня запрещена реклама табачных изделий, их открытая выкладка, а на упаковках присутствует информация о вреде табака. Кроме того, курение запрещено во многих общественных местах, например в заведениях общественного питания, аэропортах, на железнодорожных вокзалах и т. д.

Однако законодательство все еще содержит неоднозначные моменты в отношении розничной торговли табачными изделиями. Например, оно не предусматривает запрет на продажу табака беременным, хотя курение может негативно отразиться на здоровье плода и его развитии. Также законодательство не запрещает реализацию табачных изделий гражданам, которых сопровождают несовершеннолетние, что может вызвать интерес к данной продукции у ребенка.

Автор письма просит министра рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и нормативные акты с целью введения запрета на продажу табачных и никотинсодержащих изделий беременным и родителям.

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Разиль Самигуллин