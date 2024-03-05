На маркетплейсе Ozon в Казани появились китайские автомобили с доставкой

На маркетплейсе Ozon в Казани появились китайские автомобили с доставкой. На платформе онлайн-ретейлера можно купить автомобили марок OMODA, JAC J7, Chery Tiggo, BMX и других.

На все машины предоставляются скидки от -6% до -12%.

Ранее сообщалось, что спрос на новые легковые машины в Казани за текущий год вырос на 168%. По всей России он увеличился на 53%. В среднем новый автомобиль в Казани в декабре 2023 года можно было купить почти за 3,3 млн рублей. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

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Разиль Самигуллин