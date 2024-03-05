Швейная машинка оказалась золотой: казанец стал жертвой мошенников в сети

Житель Казани попался на уловки мошенников, покупая швейную машинку через сайт бесплатных объявлений. В итоге он потерял 25 тысяч рублей, так и не получив товар.

Преступление было совершено в интернете. 25-тысячную сумму ущерба понес казанец, который хотел приобрести швейную машинку по объявлению на сайте бесплатных объявлений. Мужчина обсудил с продавцом условия покупки и перевел ему деньги.

Однако после этого продавец перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию, в данный момент проводятся мероприятия по поиску причастных к преступлению лиц.

По факту мошенничества в отделе полиции «Авиастроительный» было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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Нафиса Миннехузина