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Экономика

В Татарстане ювелирные украшения перед 8 марта покупают на 67% чаще

14:26, 05.03.2024 1

Перед 8 Марта продажи ювелирных украшений в Татарстане увеличились на 67%. Наиболее частым товаром в данной категории стали серебряные украшения. Об этом изданию «Реальное время» сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon.

В преддверии Международного праздника в категории «Ювелирные украшения» средний чек вырос на 26%.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, представленной маркетплейсом, интенсивный рост в продажах в штучном выражении продемонстрировала категория «женская обувь». Ее повышение к 8 Марта составило 93%.

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Разиль Самигуллин
Экономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:46
    мы им носки, они нам золото - красота
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