Продажи женской обуви перед 8 марта в Татарстане выросли вдвое

В преддверии Международного женского дня на маркетплейсе Ozon продажи женской обуви в Татарстане выросли вдвое. Особенным спросом в данной категории пользуется спортивная обувь. Об этом изданию «Реальное время» сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Согласно статистике, представленной маркетплейсом, интенсивный рост в продажах в штучном выражении продемонстрировала категория «женская обувь». Ее повышение к 8 марта составило 93%.

Ранее сообщалось, что телебашня филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» 8 марта в Казани включит архитектурно-художественную подсветку с поздравлением.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин