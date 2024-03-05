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Экономика

Турецкая лира обновила исторический минимум

12:13, 05.03.2024 1

Турецкая лира обновила исторический минимум, на данный момент ее стоимость составила ниже 2,9 рубля. Ранее глава Центробанка Турции Эркан заявляла, что поддержка лиры за счет продажи валютных резервов ЦБ останавливается.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» Банк запустил безналичный обмен в турецких лирах и дирхамах. Открыть и пополнить счет, а также провести в этих валютах международные платежи по системе SWIFT можно в офисах банка.

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Разиль Самигуллин
Экономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:11
    Вы что издеваетесь ? Ну был ~ 3,3. И что 2,9 это катастрофическое падение ?
    Это рубль полощут как грязную тряпку
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