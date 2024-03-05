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В Приволжском районе Казани ожидается отключение воды

09:54, 05.03.2024

В связи с проведением ремонтных работ по подключению перенесенного участка водопровода протяженностью 180 метров с 09:00 04.03.2023 до 09:00 05.03.2023 будет отключено водоснабжение в части Приволжского района Казани.

Под отключение попадут следующие адреса:

  • 33-й Военный городок, дома с 1 по 24И и с 191;
  • Оренбургский тракт, дома с 22 по 46 и 84а;
  • Майская, дом 1а.

Также будет понижено давление воды (вода поднимется максимум до второго этажа) по улицам:

  • Оренбургский тракт (от дома 26 до дома 102Б);
  • Барнаульская;
  • Бутырская;
  • Бутырский переулок;
  • Красноуральская;
  • Майская;
  • Майский переулок;
  • Селекционная;
  • Шишкина.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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