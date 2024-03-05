В Приволжском районе Казани ожидается отключение воды

В связи с проведением ремонтных работ по подключению перенесенного участка водопровода протяженностью 180 метров с 09:00 04.03.2023 до 09:00 05.03.2023 будет отключено водоснабжение в части Приволжского района Казани.



Под отключение попадут следующие адреса:

33-й Военный городок, дома с 1 по 24И и с 191;

Оренбургский тракт, дома с 22 по 46 и 84а;

Майская, дом 1а.

Также будет понижено давление воды (вода поднимется максимум до второго этажа) по улицам:

Оренбургский тракт (от дома 26 до дома 102Б);

Барнаульская;

Бутырская;

Бутырский переулок;

Красноуральская;

Майская;

Майский переулок;

Селекционная;

Шишкина.

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Нафиса Миннехузина