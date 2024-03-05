В Татарстане проходит операция «Пешеход»

С начала года на дорогах Татарстана произошло 121 ДТП с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли и 113 пострадали.

Большинство происшествий с погибшими произошло в темное время суток, при этом пешеходы не использовали световозвращающие элементы. С 4 по 13 марта Госавтоинспекция проводит операцию «Пешеход» по пресечению нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и с отсутствием световозвращающих элементов у пешеходов в темное время суток вне населенных пунктов.

Водителям следует снижать скорость перед пешеходным переходом. Пешеходам необходимо помнить, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что водители предоставляют преимущество в движении. Об этом предупредили в пресс-службе ГИБДД



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Нафиса Миннехузина