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«СПБ биржа» не будет проводить торги ценными бумагами в рублях 8 марта

20:50, 04.03.2024

«СПБ биржа» не будет проводить торги и расчеты российскими ценными бумагами в рублях в пятницу, 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

8 марта в стране отмечается Международный женский день. Он считается нерабочим.

Московская биржа также не будет проводить торги 8 марта.

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ЭкономикаИнвестиции
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