В Москве состоится встреча руководства ГСВ «Россия — Исламский мир» с послами стран — членов ОИС
Руководство Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия — Исламский мир» встретится с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в среду, 5 марта, в Доме приемов в МИД РФ.
Во встрече примут участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель ГСВ «Россия — Исламский мир», раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель АИР республики Талия Минуллина и др.
На мероприятии послы узнают об итогах работы ГСВ в 2023 году и перспективах на 2024-й. Особое внимание уделят специальному мероприятию Группы «Россия — Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие», которое пройдет 16 мая 2024 года в Казани в дни Международного экономического форума KazanForum 2024.
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