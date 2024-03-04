Денис Гусев: «Спортивные результаты связаны с надежностью партнера спортивного объекта»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Руководитель ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта Университета «Сириус» Денис Гусев оценил открытие многофункционального спортивного центра «СИБУР Арена НК».

— Интерес, мотивация, вовлеченность молодых спортсменов, их уверенность в устойчивом развитии спортивной карьеры, а, следовательно, и спортивные результаты тесно связаны с надежностью и ответственностью партнера спортивного объекта.

Связь многофункционального спортивного центра «СИБУР Арена НК» с главным производством в городе будет способствовать решению чисто спортивных задач региона, формированию нового поколения профессиональных спортсменов. Также она откроет возможности для развития массового любительского спорта, в том числе детского, окажет существенный вклад в укрепление здоровья жителей города и работников «Нижнекамскнефтехима». Активное взаимодействие индустриальных предприятий с городским спортивным сектором дает наиболее высокую отдачу именно в небольших городах. Тесная взаимосвязь городских спортивных секций и клубов с местным промышленным предприятием, на котором зачастую работает значительная часть родителей юных спортсменов, дает мощный синергетический эффект и для города, и для предприятия, — рассказал Денис Гусев.

Ольга Минеева