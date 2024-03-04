В Минфине России рассказали о продлении семейной ипотеки до 2030 года — на нее выделят еще 1,5 трлн рублей

В России до 2030 года продлевается программа семейной ипотеки. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%, сообщили в пресс-службе Минфина страны.

В этом году дополнительные расходы федерального бюджета на программу составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 трлн рублей.

— Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки, — объяснил министр финансов России Антон Силуанов.

Такое поручение Федеральному собранию 29 февраля озвучил президент России Владимир Путин.

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