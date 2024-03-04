В Татарстан вернется похолодание

На этой неделе в Татарстан придет похолодание. Погода испортится ближе к середине недели, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Во вторник, 5 марта, в республике днем может сохраниться плюсовая температура, а уже в среду, 6 марта, в регионе ожидается от -2 до -7 градусов. Из-за близости атмосферного фронта местами в республике пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -13 градусов, а при прояснениях — до 18°.

В середине недели, 7 марта, Татарстан будет располагаться на восточной периферии антициклона с центром над Балтийским морем. Существенных осадков не ожидается, но ночью температуры понизятся до -14..-19°, при прояснениях до -24 градусов. Днем будет не выше -3…-8 градусов.

8 и 9 марта республика будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Температурный фон прогнозируется ночью 8 марта от -10 до -15°, 9 марта от -7 до -12°, днем ожидается -1..-6°.

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