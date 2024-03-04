У россиян и иностранцев появилась возможность обратиться в суд через «Госуслуги»

На «Госуслугах» заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Пользователи портала получили возможность подавать иски, жалобы, ходатайства и другие обращения в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Услуга доступна гражданам старше 18 лет из любой страны. Владелец учетной записи на портале может обратиться в суд как по своему делу, так и в интересах доверителя.

По гражданским или административным делам можно обратиться во все суды общей юрисдикции. Это же касается и Верховного суда России, который ориентирован в том числе и на уголовные, а также арбитражные дела.

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