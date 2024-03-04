В Казани на ремонт дома выделят 2,9 млн рублей

На ремонт дома в Казани на улице Чистопольской выделят 2,96 млн рублей. На объекте планируется провести капитальный ремонт наружных сетей водопровода.

Напомним, стартовавший прошлой весной капремонт в Доме чекиста на ул. Карла Маркса, 23/6 в Казани забраковали жильцы этого памятника архитектуры. Они сообщили «Реальному времени», что затраты бюджета могут оказаться «бесполезными» без усиления фундамента, замены ветхих конструкций кровли, устранения других дефектов.

Ранее сообщалось, что в Казани продолжаются работы по ремонту здания театра на улице Гладилова. Специалисты проводят противоаварийные работы, укрепляют кирпичные стены и конструкции крыши, демонтируют аварийные участки крыши и перекрытий, устраивают временную конструкцию крыши и временное покрытие.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин