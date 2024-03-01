В Казани продолжается ремонт здания театра на улице Гладилова

В Казани продолжаются работы по ремонту здания театра на улице Гладилова. Специалисты проводят противоаварийные работы, укрепляют кирпичные стены и конструкции крыши, демонтируют аварийные участки крыши и перекрытий, устраивают временную конструкцию крыши и временное покрытие, сообщил комитет РТ по охране ОКН.

Театр на улице Гладилова пострадал от пожара в июне 2022 года. Тогда состояние здания было признано аварийным. В настоящий момент согласована научно-проектная документация по реставрации и приспособлению здания для деятельности Молодежного экспериментального театра «Созвездие-Йолдызлык».



Алафузовский театр находится под государственной охраной как памятник архитектуры республиканского значения. Исторически в нем располагался Дом просвещения им. Александра II при торгово-архитектурном обществе заводов-фабрик промышленника Ивана Алафузова, на средства которого было построено здание в 1898—1900 годах.

