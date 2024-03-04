В Татарстане начнут мониторить социализацию детей-сирот

В Татарстане создали межведомственную рабочую группу по организации деятельности по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Группа будет отвечать за взаимодействие органов госвласти, местного самоуправления и организаций при планировании и реализации мер по осуществлению мониторинга социализации детей-сирот. В задачи также входит: проведение анализа отчетов по этому вопросу, оценка эффективности мероприятий и подготовка предложений о совершенствовании процесса социализации детей.

Председателем рабочей группы назначили вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву. Ее заместителем будет замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина. А начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Венера Васильева стала секретарем. Кроме того, в состав группы включили восьмерых человек.

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