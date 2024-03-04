В Казани сменился начальник информационных технологий и связи исполкома города

Дмитрий Кремлев покинул должность начальника информационных технологий и связи исполкома Казани. Он перешел на пост руководителя Центра городской трансформации, где будет развивать проекты по цифровизации городских процессов, сообщили в мэрии.

Кремлева заменит Ильшат Салимзянов. Он работает в исполкоме 9 лет. С 2020-го он руководил Дирекцией по конкурентной политике и закупкам.

Дмитрий Кремлев занимал пост начальника Управления информационных технологий и связи исполкома Казани с 30 ноября 2020 года. До этого на протяжении четырех лет работал в отделе в должности заместителя руководителя.

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