В Татарстане объявили премию за добрые детские инициативы

В Татарстане стартует молодежно-подростковая республиканская премия «Команда Первых — Алдынгылар». По итогам конкурсных испытаний 2000 детей и взрослых со всего Татарстана соберутся на республиканский форум первичных отделений «Алга! Поехали!».

Участниками премии могут стать команды первичных отделений «Движения первых». В каждом из них может быть сформировано не более трех команд, которые могут подать заявки по трем разным номинациям, выполнив ряд конкурсных заданий.

Лауреаты конкурсных испытаний будут объявлены 12 апреля. Финал премии пройдет зонально в шести районах республики. Заявочная кампания откроется на официальном сайте движения.