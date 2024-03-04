На охрану электричек выделили 523 млн рублей

Акционерному обществу «Содружество» выделили средства в открытом конкурсе на оказание услуг по обеспечению транспортной безопасности в пути следования и пунктах оборота пригородных поездов компании. Начальная (максимальная) цена договора оценивается в 522 956 125 руб. Из них пять миллионов рублей пойдут на обеспечение исполнения договора, 1 млн рублей — на обеспечение заявок.



Срок подачи заявок — до 19 марта 2024 года. Итоги станут известны 21 марта.

Средства пойдут на станции в городах Казань, Кизнер, Канаш, Вятские Поляны, Янаул, Нижнекамск, Нижний Новгород, аэропорт, Шумерля, Глазов, Йошкар-Ола и другие.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».