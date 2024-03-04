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Биткоин превысил отметку в $64 тысячи

11:10, 04.03.2024

Биткоин пересек отметку в $64 тысячи. На данный момент его стоимость оценивается $64 094. С последней фиксированной отметки его рост составил 4,23%.

Ранее сообщалось, что биткоин обогнал российский рубль по капитализации. Таким образом, капитализация криптовалюты составила 19 640 862 BTC, в то время как показатели российской валюты фиксировались на отметке 17 000 767 BTC.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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