Биткоин превысил отметку в $64 тысячи
Биткоин пересек отметку в $64 тысячи. На данный момент его стоимость оценивается $64 094. С последней фиксированной отметки его рост составил 4,23%.
Ранее сообщалось, что биткоин обогнал российский рубль по капитализации. Таким образом, капитализация криптовалюты составила 19 640 862 BTC, в то время как показатели российской валюты фиксировались на отметке 17 000 767 BTC.
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