Верховный суд Татарстана дал 20 лет обвиняемому в убийстве экс-главы Тукаевского района

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

К 20 годам колонии строгого режима приговорен нижнекамец Ильнар Нуруллин, обвинявшийся в тяжких преступлениях начала 2000-х по указке лидера ОПГ «Мамшовские». Верховный суд РТ признал его фигуранта виновным в двух убийствах, покушении и незаконном сбыте оружия. В пользу родственников убитых с осужденного взыскано 2 млн рублей, передает журналист «Реального времени».

По версии обвинения, двадцать лет назад Нуруллин входил в состав «Бамовских» — молодежного крыла нижнекамской группировки «Мамшовские» — и лично принимал участие в четырех тяжких преступлениях. Причем на тот момент уже имел судимости за грабеж и кражу, полученные в 15 лет.



В прениях гособвинитель просил для подсудимого 23 года колонии строгого режима.

Вину подсудимый не признал. Его дело Верховный суд РТ рассматривает повторно. Первый процесс не успел дойти до прений — председательствующий судья усмотрел процессуальные нарушения в обвинительном заключении и вернул материалы в прокуратуру.

Нуруллину вменяли покупку двух пистолетов Макарова, а также расстрел в марте 2000 года лидера группировки «Вахитовские» Динара Валеева по указанию главы «Мамшовских» Александра Мамшова — за то, что Валеев не поддержал временный альянс лидеров двух крупнейших нижнекамских ОПГ и выступил против создания «общегородского общака». При этом нападении был также ранен водитель и соратник Валеева Ильдар Рахимзянов.

Кроме того, Нуруллина обвиняли в убийстве начальника насосной станции АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и бывшего главы Тукаевского района Алекса Хабибуллина, который в ноябре 2000 года был забит металлическими прутами, трубами и гвоздодером при выходе из подъезда своего дома в Набережных Челнах. Неизвестные в масках скрылись.

Позже в этом преступлении признался ранее судимый за наркотики, заявил, что причиной преступления стал отказ Хабибуллина платить за «крышу». Привлечение сознавшегося к уголовной ответственности закончилось его оправдательным приговором, и лишь спустя долгие годы приоритетной для следствия стала другая версия: Хабибуллин в новой должности мешал «Мамшовским» воровать нефть путем незаконных врезок, и устранить его поручили Нуруллину с иными членами ОПГ, не установленными следствием. По версии обвинения, подсудимый следил за неудобным начальником, чтобы подобрать удобное место и время, а в нужный момент лично указать соучастникам на объект нападения.

