В Татарстане запустили молодежную премию за добрые инициативы

В Татарстане объявили республиканскую премию «Команда Первых — Алдынгылар». Она будет присуждаться командам первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Команды могут быть созданы на уровне школ, техникумов, колледжей и организаций дополнительного образования, культуры и спорта. В каждой из них может быть не более трех команд-участниц.

Всего премия будет вручаться в пяти номинациях:

«Быть с Россией»;

«Быть человеком»;

«Быть вместе»;

«Быть в Движении»;

«Быть Первыми».

Для участия командам необходимо выполнить два задания: подготовить видеовизитку «Команда мечты» и презентацию «Наши добрые дела».

Кроме того, стать участниками премии могут команды местных отделений. Им предстоит снять 3-минутный видеоролик «Мы!», который представляет собой обзорную экскурсию по значимым для развития движения мест. Его участники покажут на форуме «Алга! Поехали!». Лауреаты будут объявлены в День космонавтики, 12 апреля.

Финал премии пройдет в шести районах республики. На него будут приглашены лучшие команды первичных отделений и все команды местных отделений. Заявочная кампания скоро откроется на официальном сайте «Движения Первых».

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Разиль Самигуллин