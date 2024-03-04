Нефтяные цены слабо меняются: Brent стоит дороже $83,6, WTI — около $80

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8.02 по московскому времени составила $83,61 за баррель. Это на $0,06 (0,07%) больше, чем на закрытии предыдущей сессии.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже утром снизились на $0,05 и достигли $79,92 за баррель. Ранее Александр Новак рассказал о ситуации на нефтяном рынке России.

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Разиль Самигуллин