Александр Новак рассказал о ситуации на нефтяном рынке России

Россия, согласовывая свои действия с определёнными участниками ОПЕК+, планирует произвести дополнительное, добровольное снижение добычи и экспорта нефти на общую величину 471 тысячи баррелей в день во II квартале 2024 года.

Эти меры коснутся добычи и экспорта сырой нефти следующим образом:

В апреле предполагается сокращение добычи на 350 тысяч баррелей в день и экспорта на 121 тысячу баррелей в день.

В мае запланировано сокращение добычи на 400 тысяч баррелей в день и экспорта на 71 тысячу баррелей в день.

В июне снижение добычи составит 471 тысячу баррелей в день.

В дальнейшем, с целью обеспечения стабильности рынка, эти дополнительные сокращения будут постепенно компенсированы в зависимости от обстановки на рынке.

Этот шаг по сокращению добычи является дополнением к предыдущему добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в день, объявленному Россией в апреле 2023 года и действующему до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет основано на средних уровнях за май и июнь 2023 года. Об этом рассказал Александр Новак.

Россия будет продолжать сотрудничество с дополнительными источниками для обеспечения точности и надёжности оценок.



Нафиса Миннехузина