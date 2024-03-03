В Казани проходит церемония закрытия «Игр будущего»

Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта vkplay.live/gof

В Казани в эти минуты проходит церемония закрытия первого в истории турнира «Игры будущего». Мероприятие проходит в Kazan Expo.

Перед зрителями выступят Клава Кока, Niletto, Lyriq, Моя Мишель и другие. Еще организаторы подготовили первый в мире фиджитал-концерт.

«Игры будущего» стартовали в Казани 21 февраля. На церемонии открытия турнира присутствовали президент России Владимир Путин и его коллеги из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской.

В турнире приняли участие свыше 2 тысяч спортсменов и киберспортсменов со всего мира. За победу боролись 286 команд из 107 стран. В программу соревнований включили 21 дисциплину.

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