Уругвайская команда PENAROL стала чемпионом на «Играх Будущего» на турнире по фиджатал-футболу
Сегодня уругвайская команда PENAROL стала чемпионом на «Играх Будущего» на турнире по фиджатал-футболу.
PENAROL в финале играли с российской командой FC Lokomotiv. Обе команды не проиграли на турнире ни одного матча, но уругвайцы были сильнее и победили россиян.
FC Lokomotiv заняли второе место, а третье место забрала парагвайская команда Mexico Quetzales.
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