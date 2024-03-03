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Уругвайская команда PENAROL стала чемпионом на «Играх Будущего» на турнире по фиджатал-футболу

16:10, 03.03.2024 1

Сегодня уругвайская команда PENAROL стала чемпионом на «Играх Будущего» на турнире по фиджатал-футболу.

PENAROL в финале играли с российской командой FC Lokomotiv. Обе команды не проиграли на турнире ни одного матча, но уругвайцы были сильнее и победили россиян.

FC Lokomotiv заняли второе место, а третье место забрала парагвайская команда Mexico Quetzales.

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Нафиса Миннехузина
СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Абсолютного чемпиона будут выбирать?
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