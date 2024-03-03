Самолеты вылетают из Казани с задержкой

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта kazan.aero

Самолеты сразу нескольких авиакомпаний вылетают из Казани с опозданием. Об этом свидетельствует онлайн-табло Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.

Например, борт авиакомпании «Руслайн» задержался на 1 час 15 минут. Самолет «Аэрофлота» покинет воздушную гавань в 15.20 вместо 10.50. Примерно на три часа задерживается рейс авиакомпании «Победа». Борт, принадлежащий перевозчику «Россия» покинет Казань почти с пятичасовым опозданием.

Такая же ситуация и с самолетами, которые направляются в Казань. Задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Оша, Тобольска и Душанбе.

Накануне в Гидрометцентре Татарстана предупредили казанцев об ухудшении погодных условий. На город опустился туман.

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