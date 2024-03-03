Илон Маск не видит смысла в существовании НАТО

Миллиардер Илон Маск согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о необходимости распустить НАТО после развала СССР. Последний заявил, что постоянное расширение Североатлантического альянса создавало вокруг альянса враждебность, необходимую для оправдания существования организации.

— Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие, — написал Маск в соцсети.

В настоящее время в состав НАТО входит 31 страна. В ближайшее время в организацию может вступить Швеция.

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