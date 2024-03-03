Рустам Минниханов возглавит Координационный совет по патриотическому воспитанию татарстанцев

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшее время появится Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Его возглавит раис республики Рустам Минниханов, стало известно «Реальному времени».

Сопредседателем совета станет главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, а вице-премьер республики Лейла Фазлеева — первым заместителем, и.о. военного комиссара Татарстана Алексей Денькин — заместителем. Замглавы администрации раиса республики станет секретарем совета. В состав совета также включили 28 человек.

Совет будет рассматривать вопросы реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания татарстанцев, озвучивать идеи по актуальным вопросам патриотического воспитания граждан и обеспечивать межведомственное взаимодействие по этим вопросам.

Под патриотическим воспитанием понимается целенаправленная деятельность властей, социально ориентированных некоммерческих организаций «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».



Госсовет Татарстана принял законопроект о патриотическом воспитании граждан 23 ноября прошлого года. За него проголосовали 79 парламентариев, противников и воздержавшихся не оказалось. Детали законопроекта — в материале «Реального времени».

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