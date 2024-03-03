Татарстанец утонул во время подводной охоты в Башкортостане
В реке Уфа Нуримановского района Башкортостана утонул 38-летний татарстанец. Как сообщили в региональном МЧС, мужчина занимался подводной охотой на открытой воде в районе села Красный ключ.
Тело мужчины извлекли очевидцы, которые рыбачили рядом. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Причины происшествия выясняют ГИМС МЧС России и следственно-оперативная группа.
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