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Происшествия

Татарстанец утонул во время подводной охоты в Башкортостане

09:30, 03.03.2024

В реке Уфа Нуримановского района Башкортостана утонул 38-летний татарстанец. Как сообщили в региональном МЧС, мужчина занимался подводной охотой на открытой воде в районе села Красный ключ.

Тело мужчины извлекли очевидцы, которые рыбачили рядом. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Причины происшествия выясняют ГИМС МЧС России и следственно-оперативная группа.

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Происшествия Татарстан
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