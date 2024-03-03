Церемония закрытия «Игр будущего» в Казани начнется в 16.00

Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 3 марта, в Казани пройдет заключительный день турнира «Игр будущего». Сегодня определятся чемпионы по четырем дисциплинам: Standoff 2 + Лазертаг, фиджитал-футбол, фиджидтал-скейтбординг и фиджитал-гонки.

Церемония закрытия соревнований стартует в 16.00. Перед зрителями выступят Клава Кока, Niletto, Lyriq, Моя Мишель и другие. Мероприятие состоится в Kazan Expo.

«Игры будущего» стартовали в Казани 21 февраля. На церемонии открытия турнира присутствовали президент России Владимир Путин и его коллеги из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской.

В турнире приняли участие свыше 2 тысяч спортсменов и киберспортсменов со всего мира. За победу боролись 286 команд из 107 стран. В программу соревнований включили 21 дисциплину.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».