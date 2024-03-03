В правящей партии Израиля заявили об ужесточении позиции в отношении России

Власти Израиля готовы занять более агрессивную позицию по отношению к России. Такое мнение озвучил представитель местной правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.

По его мнению, Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле. При этом он не смог уточнить, степень ее вовлеченности.

Он допустил, что после окончания конфликта на Ближнем Востоке, израильское оружие может «найти свою дорогу на Украину».



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