RRQ Hoshi обыграла команду Fire Flux Esports на турнире по MLBB на «Играх будущего»
Сегодня в рамках соревнований «Игры будущего» прошел матч за третье место на турнире по Mobile Legends: Bang Bang.
В противостоянии сошлись команды RRQ Hoshi из Индонезии и Fire Flux Esports, которая представляет Турцию, тренирует команду Владимир Ospreay Гончар.
Счет в матче открыла RRQ Hoshi, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу индонезийской команды. Таким образом, индонезийской команде остается всего лишь одна победа до бронзы.
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