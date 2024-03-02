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RRQ Hoshi обыграла команду Fire Flux Esports на турнире по MLBB на «Играх будущего»

16:19, 02.03.2024
RRQ Hoshi обыграла команду Fire Flux Esports на турнире по MLBB на «Играх будущего»
Фото: Реальное время

Сегодня в рамках соревнований «Игры будущего» прошел матч за третье место на турнире по Mobile Legends: Bang Bang.

В противостоянии сошлись команды RRQ Hoshi из Индонезии и Fire Flux Esports, которая представляет Турцию, тренирует команду Владимир Ospreay Гончар.

Счет в матче открыла RRQ Hoshi, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу индонезийской команды. Таким образом, индонезийской команде остается всего лишь одна победа до бронзы.

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